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Власти Белоруссии ждут привлекательной цены на автомобили Aurus

Посол Крутой: белорусские власти заинтересованы в закупке автомобилей Aurus

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Aurus

Белоруссия может закупить несколько автомобилей Aurus для использования первыми лицами государства. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого.

»«Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними (с заводом Aurus в Татарстане) об этом тоже договорились, мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин Aurus для, допустим, руководства правительства или ещё каких-то госорганов», — приводит агентство слова Крутого.

Также Дмитрий Крутой сообщил о заинтересованности Белоруссии в производстве компонентов для автомобилей Aurus. Посол назвал «живой историей» включение белорусов в цепочки поставок компонентов для Aurus.

До этого российский Минпромторг сообщил, что производство обновленной версии автомобилей Aurus Senat на заводе в Елабуге планируется начать в 2025 году.

Рестайлинговая версия Aurus Senat была представлена в преддверии церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Ранее институт НАМИ раскрыл подробности о Lada Vesta с автопилотом.

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