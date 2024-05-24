Российского посла в Армении вызвали в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российского посла в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства иностранных дел.

«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — сообщила Захарова.

23 мая Захарова призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна назвать страны, которые якобы занимались «имитацией помощи» стране во время войны в Нагорном Карабахе. По ее словам, Москва сделала все от нее зависящее для того, чтобы Армения «не чувствовала себя забытой и брошенной». Представитель МИД РФ напомнила, что с первых дней конфликта в Нагорном Карабахе Россия предприняла самые активные политико-дипломатические усилия для прекращения огня.

22 мая Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. По его словам, два государства занимались «имитацией помощи» Еревану. При этом конкретные страны политик не назвал. Первый зампред комитета Госдумы РФ делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «не надо догадываться», что Пашинян имел в виду Россию и Белоруссию.

Ранее депутат Затулин назвал Пашиняна негодяем за обвинения стран ОДКБ в помощи Баку.