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В МО РФ отчитались об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю

ВС РФ за неделю нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские солдаты за минувшую неделю нанесли 49 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным объектам на территории Украины. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По информации ведомства, военнослужащие страны наносили удары при помощи высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате им удалось поразить места хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), цеха по производству безэкипажных катеров и воздушных дронов, а также военную аэродромную инфраструктуру.

«Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в заявлении.

Также в министерстве обороны РФ рассказали, что в период с 18 по 24 мая несколько десятков украинских военнослужащих сдались в плен российским бойцам. Всего решение добровольно сложить оружие приняли 67 представителей ВСУ, уточнили в ведомстве.

Ранее раненый штурмовик ВС РФ попал в плен к украинским солдатам и убедил их сложить оружие.

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