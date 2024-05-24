Павлюченко: отказался бы есть червяков ради шоу, но принял спортивный вызов

Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России, бывший игрок московских «Спартака» и «Локомотива», а также лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему быстро согласился участвовать в спортивном шоу «Титаны» на канале ТНТ, победитель которого получает 10 млн рублей.

«Когда мне позвонили и предложили поучаствовать, я как-то сразу ответил «да». Этот проект связан со спортом, и меня это заинтересовало. Если бы сказали, что нужно червяков есть или змей ловить, как в некоторых других шоу, то я бы отказался, — сказал Павлюченко. — А тут понимал, что необходимо бегать, прыгать, лазить и соревноваться на выносливость. Захотелось себя попробовать, и, как спортсмен, я принял этот вызов. Также было понятно, что участвуют сильные атлеты. Большинство ребят связаны со спортом».

Шоу «Титаны» стартует 26 мая в 21.00 на канале ТНТ. В проекте примут участие 99 сильнейших людей России. Помимо профессиональных спортсменов, это известные актеры, каскадеры, спасатели, цирковые акробаты и фитнес-тренеры.

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