В Петербурге закинули взрывное устройство в автомобиль во дворе

В Санкт-Петербурге неизвестные закинули в автомобиль зажигательное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Самодельное устройство, похожее на зажигательное, неизвестные кинули в автомобиль на Дыбенко — на месте работает полиция, сообщают подписчики», — говорится в публикации.

Отмечается, что неизвестное устройство кинули в черный Ford, который стоял во дворе. В автомобиль попала бутылка с маслянистой жидкостью. К ней была прикреплена зажигалка и обгоревший фитиль. На место инцидента прибыла группа разминирования. Само устройство не взорвалось, но разбило лобовое стекло. Никто не пострадал.

Тем временем в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем за последнее время. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Впоследствии сообщалось, что задымление пассажирских автобусов в Петербурге связано с утечкой охлаждающей жидкости.

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