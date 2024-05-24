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Суд продолжил рассматривать решение о домашнем аресте для генерала Попова

Mash: суд выпустил генерала Попова из СИЗО и отправил под домашний арест

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Пресс-служба Минобороны РФ

Бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивана Попова отпустили из следственного изолятора (СИЗО) под подписку о невыезде и поместили под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.

«Попова отпустили из СИЗО — под домашний арест», — отмечается в публикации. Согласно информации ресурса, о таком смягчении приговора попросило следствие.

Позже Telegram-канал обновил пост, уточнив, что «на момент публикации заседание еще идет и решения [суда] нет».

Некоторое время назад под стражу поместили экс-командующего 58-й армией ЮВО Попова.

По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Стоимость похищенного оценивается в 130 млн рублей. Следственный комитет попросил изменить меру пресечения Попову на домашний арест.

Ранее суд перенес заседание о переводе под домашний арест генерал-майора Попова.

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