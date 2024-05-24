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«Все ломанулись за ними в Мексику»: Российский боец о ценах на яйца в США

Боец UFC Борщев рассказал о повышении цен в США

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UFC Russia

Российский легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев рассказал, как в США, где он проживает с семьей, поднялись цены на яйца. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Они мало того, что взлетели, они еще прыгают туда-сюда непонятным образом, то есть иногда они взлетают просто без какой-либо вообще логики, нам пытаются эту логику объяснить. У нас люди яйца ездили покупать в Мексику. Просто с какого-то хрена яйца просто нереальных каких-то денег стали стоить», — заявил он.

Российский боец в ночь на 12 мая встретился с американцем Чейзом Хупером на турнире UFC on ESPN 56. Победу во втором раунде удушающим приемом одержал американец.

Борщев с октября 2021 года является бойцом промоушена UFC. Россиянин является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Он вместе с семьей с 2017 года живет в Сакраменто (штат Калифорния, США). Вместе с супругой Марией он воспитывает двоих детей: сына Борислава и дочь Майю. Борщев в смешанных единоборствах провел 12 поединков, в семи из которых одержал победу. 32-летний боец выступает в легком весе.

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