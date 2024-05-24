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Стало известно, сколько солдат потеряли за неделю ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли за неделю до 2,7 тыс. солдат в зоне ответственности «Центра»

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские бойцы группировки «Центр» за минувшую неделю нанесли поражение формированиям девяти украинских соединений и отразили 41 контратаку. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 2770 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю», — уточнили в сводке российского военного ведомства.

В министерстве обратили внимание, что удалось нанести поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины.

Также «Центр» отразил 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад украинских частей в районах семи населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). В их числе: Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Архангельское, Соловьево и другие.

Кроме живой силы противник лишился 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин. Российские части уничтожили четыре германские боевые машины пехоты Marder, пять БМП Bradley и три американских бронетранспортера MaxxPro.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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