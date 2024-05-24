Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в закрытом режиме рассмотрит апелляцию на арест генерала Попова

Суд в закрытом формате рассмотрит жалобу на смягчение приговора генералу Попову

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Рассмотрение просьбы бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивана Попова о смягчении приговора состоится в закрытом формате, на этом настаивают прокурор и следователь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

«Просьбу удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме», — указывается в судебном решении.

По мнению гособвинителя, закрытый режим заседания необходим для обеспечения безопасности, так как Попов в настоящее время служит офицером, участвующим в специальной военной операции (СВО).

«В суде будет оглашен адрес обвиняемого, где он будет находиться во время домашнего ареста», — заявили в пресс-службе.

Некоторое время назад под стражу поместили экс-командующего 58-й армией ЮВО Попова. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Стоимость похищенного оценивается в 130 млн рублей. Следственный комитет попросил изменить меру пресечения Попову на домашний арест.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя аресты в министерстве, назвал их «последовательной работой по борьбе с коррупцией».

Ранее суд перенес заседание о переводе под домашний арест генерал-майора Попова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами