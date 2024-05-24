Суд в закрытом режиме рассмотрит апелляцию на арест генерала Попова

Рассмотрение просьбы бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивана Попова о смягчении приговора состоится в закрытом формате, на этом настаивают прокурор и следователь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

«Просьбу удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме», — указывается в судебном решении.

По мнению гособвинителя, закрытый режим заседания необходим для обеспечения безопасности, так как Попов в настоящее время служит офицером, участвующим в специальной военной операции (СВО).

«В суде будет оглашен адрес обвиняемого, где он будет находиться во время домашнего ареста», — заявили в пресс-службе.

Некоторое время назад под стражу поместили экс-командующего 58-й армией ЮВО Попова. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Стоимость похищенного оценивается в 130 млн рублей. Следственный комитет попросил изменить меру пресечения Попову на домашний арест.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя аресты в министерстве, назвал их «последовательной работой по борьбе с коррупцией».

Ранее суд перенес заседание о переводе под домашний арест генерал-майора Попова.