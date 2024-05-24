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Учителя и ветерана СВО подозревают в совращении восьмиклассника

Baza: воронежского учителя и ветерана СВО подозревают в совращении школьника

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Pixabay

В Воронежской области учителя задержали по подозрению в развратных действиях в отношении восьмиклассника, которые мужчина якобы совершил в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, у мужчины два образования — среднее специальное и высшее. По первому он автомеханик, по второму — педагог истории. В 2022 году воронежец служил добровольцем в зоне специальной военной операции. После возвращения со службы мужчина решил работать по специальности. Он трудился в одной из школ Павловска на должности учителя истории и обществознания, также преподавал начальную военную подготовку.

В мае мужчина стал фигурантом уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности подростка: по версии следствия, мужчина совершил развратные действия по отношению к 15-летнему ученику школы, в которой работал. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Москве суд арестовал развратившего школьницу учителя истории.

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