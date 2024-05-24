Россиянам назвали самую дешевую страну Европы

Дешевле всего бронь отеля в Европе обойдется в Италии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Остановиться на одну ночь в итальянской гостинице можно в среднем за 5,3 тыс. рублей. По сравнению с первым кварталом цены на отели в стране упали на 62%, отмечают аналитики.

Среди стран дальнего зарубежья самые доступные варианты проживания предлагают Филиппины. Ночь в местной гостинице обойдется туристам всего в 4,9 тыс. рублей. Чуть больше придется заплатить за проживание в отелях Мексики и Вьетнама — 6,1 тыс. рублей и 6,9 тыс. рублей соответственно.

Сейчас лидером среди самых популярных зарубежных курортов у россиян является Абхазия. Количество бронирований в отелях на июнь уже в три раза превышает показатели 2023 года, рассказали туроператоры.

Ранее стало известно, туристы из какой страны чаще других выбирают Россию для путешествия.