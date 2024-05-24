На Западе признали бесполезность антироссийских санкций

Российская экономика успешно справляется с санкциями, пишет американская газета The Washington Times.
«Экономика России чувствует себя достаточно неплохо, а ее политической системе не угрожает крах ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе», — говорится в статье.
За два года РФ в значительной степени удалось переориентировать свой экспорт нефти на Китай и Индию. Российская угольная и газовая промышленность также смогли адаптироваться, констатирует WT.
Тем не менее полностью заменить рынок Европы не получилось. Регион был крупнейшим и наиболее прибыльным рынком России. Теперь стране не хватает трубопроводов и танкеров для отправки энергоресурсов своим новым покупателям в прежних объемах, что сказывается на доходах РФ от экспорта, отметили аналитики.
До этого сообщалось, что Россия вошла в топ-10 по темпам роста экономики в XXI веке.
Ранее во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций.