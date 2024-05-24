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На Западе признали бесполезность антироссийских санкций

Washington Times: западные санкции не смогли сломить российскую экономику

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Shutterstock

Российская экономика успешно справляется с санкциями, пишет американская газета The Washington Times.

«Экономика России чувствует себя достаточно неплохо, а ее политической системе не угрожает крах ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе», — говорится в статье.

За два года РФ в значительной степени удалось переориентировать свой экспорт нефти на Китай и Индию. Российская угольная и газовая промышленность также смогли адаптироваться, констатирует WT.

Тем не менее полностью заменить рынок Европы не получилось. Регион был крупнейшим и наиболее прибыльным рынком России. Теперь стране не хватает трубопроводов и танкеров для отправки энергоресурсов своим новым покупателям в прежних объемах, что сказывается на доходах РФ от экспорта, отметили аналитики.

До этого сообщалось, что Россия вошла в топ-10 по темпам роста экономики в XXI веке.

Ранее во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций.

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