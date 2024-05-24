В кабмине РФ заявили о разработке новой госпрограммы вооружений

Первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров заявил, что в настоящее время власти страны разрабатывают новую государственную программу вооружений. Об этом пишет РИА Новости.

«Идет формирование новой государственной программы вооружений», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что данная программа будет действовать в период с 2025 по 2034 год. Над ней работают министерство обороны, министерство промышленности и торговли, а также Военно-промышленная комиссия страны.

По словам Мантурова, сейчас профильные ведомства обсуждают основные параметры и облик упомянутой программы. При этом заместитель главы правительства подчеркнул, что срок действия нынешней программы вооружений истечет в конце текущего года.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил о значительном увеличении потребностей в вооружениях из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и роста численности армии страны. Вместе с этим он обратил внимание, что во время разработки новой государственной программы вооружений властям следует «заглядывать за горизонт».

Ранее в кабинете министров РФ назвали российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) самым мощным в мире.