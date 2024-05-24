67 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю сдались в плен в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в министерстве обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«На линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны РФ сообщало, что действующий на Донецком направлении расчет БПЛА в одиночку уничтожил уже более тысячи целей.

Также сообщалось, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников ударили по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр.

23 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинское командование перебросило в Часов Яр в ДНР иностранных наемников, бойцов интернационального легиона.

Ранее британский аналитик рассказал о бунте бригад ВСУ из-за приказов военных США.