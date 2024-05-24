Шольц призвал не спекулировать на теме использования оружия Запада против РФ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нет смысла спекулировать на тему возможного использования Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории России. Его слова передает ТАСС.

Политик также отметил, что у правительства Германии на этот счет есть «ясные правила».

«Я думаю, что вообще не имеет смысла пускать в ход на этот счет какие-либо спекуляции <...> На мой взгляд, намного важнее указать на то, что у нас есть ясные правила», – сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Он добавил, что спекуляции на эту тему сейчас в моде, но совершенно нецелесообразны.

В апреле глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть свою позицию по вопросу отправки дальнобойных ракет Taurus Украине в контексте планов Вашингтона по передаче Киеву аналогичных ракет ATACMS.

Ранее в Британии объяснили нежелание Шольца передавать Taurus Украине.