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Автомобили Hyundai Celesta появились в продаже в России

В России начали продавать автомобили Hyundai Celesta за 1,7 млн рублей

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autohome.com.cn

Автомобили Hyundai Celesta, построенные на той же платформе, что и Hyundai Solaris, предлагаются в России по цене от 1,65 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Такое ценовое предложение содержится в объявлениях о продаже Celesta в России, размещенных в классифайдах. Модель Celesta производится в Китае. По габаритам этот седан крупнее Solaris: длина Celesta составляет 4510 мм, колесная база — 2650 мм. В России седан доступен с атмосферным бензиновым мотором 1.6 мощностью 123 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Этот силовой агрегат знаком россиянам по многим моделям Hyundai и Kia локальной сборки, в том числе Hyundai Creta и Kia Rio.

Ранее Kia рассекретила новый кроссовер EV3, близкий по габаритам к Geely Coolray.

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