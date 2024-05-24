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Мишустин прибыл в Туркменистан

Мишустин прилетел в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в столицу Туркменистана Ашхабад, где поучаствует в очередном заседании совета глав правительств СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание пройдет как в узком, так и в расширенном составах.

Как ожидается, его участники рассмотрят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество. Также они подпишут принятые во время заседания совместные документы.

Кроме этого, Мишустин в рамках своего визита в Ашхабад должен встретиться с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет.

13 мая президент России Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ, что страна должна уделять больше внимания отношениям с государствами СНГ.

По словам российского лидера, он говорил с министром финансов РФ Антоном Силуановым о том, что в новом политическом цикле России нужно уделить этому «еще больше внимания и поговорить о том», как будет выстраиваться эта работа со всех точек зрения, включая и организационные.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.

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