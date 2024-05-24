Минобороны сообщили об уничтожении полевых складов ВСУ

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ за неделю уничтожили 10 полевых складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что потери ВСУ в живой силе в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ за неделю составили до 3 285 военных.

Также сообщается об уничтожении 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 – западного производства.

До этого в министерстве заявили, что авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшую неделю поразили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в ведомстве отметили, что российские военные уничтожили 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельную ракету «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampir и «Ольха» и 356 беспилотников.

Ранее стало известно, сколько украинских военных сдались в плен за неделю.