Авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшую неделю уничтожили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, авиация и средства ПВО в течение недели также сбили восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

В министерстве также заявили, что Вооруженные силы РФ уничтожили 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampir и «Ольха», 356 беспилотников.

13 мая сообщилось, что самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит российскими средствами противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что российские многоцелевые истребители Су-30СМ во время патрулирования не дали авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) вылететь с аэродромов базирования.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.