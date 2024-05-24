Юбилейный гость выставки «Россия» получил в подарок путешествие в Тобольск

Восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края стал 14-миллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили организаторы форума.

По словам родителей мальчика, Дмитрия и Ларисы Старовых, они каждый год приезжают в Москву, на этот раз решили посетить выставку. То, что их сын оказался в числе миллионных посетителей, стало полной неожиданностью.

Кирилла поздравили в «Доме полимеров», где представлена экспозиция компании «Сибур». Мальчику вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. В программе — экскурсия по местам детства ученого Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

Семья Старовых также посетит и ознакомится с прямым наследием Менделеева — «гигантом на Иртыше» или ЗапСибНефтехимом — крупнейшим комплексом России по производству синтетических материалов.

Гостей из Камчатского края поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики выставки «Россия» Ольга Бинда. Она пригласила семью на фестиваль «Будущее в цветах».

Исполнительный директор «Сибура» Олег Макаров отметил, что выставка «Россия» дает уникальную возможность миллионам жителей страны, иностранным туристам увидеть все достижения отечественной науки, техники, промышленности.

Напомним, тринадцатимиллионного гостя на выставке встретили 16 мая. Им стала москвичка Татьяна Ясюкович, которая получила в подарок сертификат на путешествие в Кировскую область.

Десятимиллионного гостя, которым стал Константин Панфилов из Ярославля, наградили 6 апреля путешествием в Мурманск.

Девятимиллионного гостя — девятилетнего жителя Москвы Андрея Баторова — встречали на выставке 20 марта. Его семья получила сертификат на путешествие на Байкал.

Международная выставка «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Она продлится на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.