На Украине продлили санкции против российских телеканалов и СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении на 10 лет санкций против Первого канала, ОТР, ТНТ и других СМИ. Документ опубликовали на сайте офиса лидера страны.

«Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению <…> ограничительных мер», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента.

Ограничения также продлили против «НТВ-Плюс», телеканалов «Звезда» и «РЕН ТВ». Также в черный список попала газета «Московский комсомолец» и МИЦ «Известия».

Кроме того, указ Зеленского продлил на 10 лет санкции против нескольких СМИ Крыма, в числе которых Севастопольская телерадиокомпания, Крымская газета, «Крымпресс», «Студия «Ялта ТВ». Ограничения затронули 69 юридических лиц.

Накануне постпреды Евросоюза согласовали новый режим санкций против России. После окончательного утверждения этого решения может появиться поименный список первых фигурантов (организаций и физических лиц) новых ограничений.

Ранее в ЕС задумали ввести санкции против главы Минобороны Ирана.