Неизвестные устроили погромы в пригороде французского Лиона

В коммуне Брон — ближайшем пригороде французского Лиона неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией. Об этом сообщает газета Le Progrès.

Примерно в 20:20 мск стали поступать первые сообщения о поджогах. Несколько машин сгорели, также хулиганы поджигали стоящие у перекрестков мусорные баки, что затрудняло проезд по улицам.

Позже министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате спецоперации в Броне пять человек были задержаны.

«Всего (было проведено) 21 задержание в агломерации Лиона за последние часы. Насильственные действия неприемлемы», — сообщил он.

Ранее во Франции разгорелись протесты против законопроекта «О глобальной безопасности» — активисты утверждают, что эта норма увеличит репрессивные возможности полиции и снизит контроль общественности за их деятельностью.