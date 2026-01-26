Размер шрифта
Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Гол Малкина с передачи Чинахова помог «Питтсбургу» победить «Ванкувер»
Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Бенжамин Киндел, оформивший дубль, и российский нападающий Евгений Малкин. Еще один российский форвард, Егор Чинахов, отметился результативной передачей на гол Малкина.

У хозяев «Ванкувера» шайбы забрасывали Джейк Дебраск и Теодор Блюгерс.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее стало известно, что нападающий «Рейнджерс» Артемием Панарин может стать одноклубником Александра Овечкина.

