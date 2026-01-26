Размер шрифта
В парламенте европейской страны призвали отказаться от демонстраций флага Украины

В парламенте Чехии назвали ненужной провокацией флаг Украины в центре Праги
Rasto SK/Shutterstock/FOTODOM

На Карловом мосту в центре Праги в честь годовщины объединения Украины растянули огромный флаг республики. Спикер парламента Чехии Томио Окамура в соцсети Х назвал эту акцию ненужной провокацией в отношении чешских граждан.

По его словам, чехи не согласны с массовой миграцией украинцев в их страну. Окамура считает, что прошедшее мероприятие не способствует хорошим отношениям между Чехией и Украиной.

Мигранты должны уважать принимающую их страну и ее символику, подчеркнул парламентарий. Он отметил, что украинцы, растянувшие флаг, находятся не у себя на родине, а в другой стране.

Окамура также напомнил, что в прошлом чешские эмигранты никогда не требовали вывешивать свои флаги на день независимости их страны на Эйфелевой башне или Биг-Бене.

Спикер парламента сообщил, что уже поговорил об инциденте с министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой и призвал в дальнейшем отказаться от подобных демонстраций в важных для чехов местах. Сейчас чешское правительство готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в стране, включая украинцев.

Ранее в Чехии призвали постепенно снять украинские флаги со зданий госучреждений.

