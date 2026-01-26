В России могут ввести зеленые и бирюзовые номера для электромобилей и беспилотников

В России могут появиться автомобильные номера нового цвета — зеленые для электромобилей и бирюзовые для беспилотников. С такой инициативой выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Инициатива направлена на унификацию с мировой практикой, где цветные номера помогают визуально идентифицировать тип транспортного средства.

Авторы идеи уверены, что такая цветная градация «упростит работу ГИБДД, а также повлияет на уровень безопасности на дорогах».

В настоящее время в России используются четыре типа цветных номеров: красные (дипломатический корпус), синие (МВД), желтые (транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров) и черные (военная техника). Подобная практика существует, например, в Китае и Белоруссии.

Прошедшим летом заместитель главы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести для электромобилей специальные номерные знаки зеленого цвета.

Хамитов подчеркнул, что новые номера станут не простой формальностью, а реальным инструментом, помогающим продвигать экологически чистый транспорт и формировать культуру ответственного потребления. По мнению депутата, зеленые номера сигнализируют обществу о том, что государство поддерживает тех, кто делает выбор в пользу экологии и технологичности.

Ранее российским водителям напомнили о наказании за любые изменения номерных знаков.