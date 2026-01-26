В России предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой заказов

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками службы доставки интернет-магазинов, чтобы выманить коды подтверждения из СМС. Об этом сообщает РИА Новости по результатам расследования.

Во время звонка злоумышленники сообщают о готовой доставке ранее оплаченного заказа и просят назвать пришедший код для «подтверждения». На все уточняющие вопросы о деталях покупки они не отвечают.

Получив одноразовый код из СМС, преступники могут получить доступ к личному кабинету жертвы, электронной почте или даже подтвердить финансовую операцию. Специалисты рекомендуют никогда не сообщать такие коды третьим лицам, каким бы правдоподобным ни был предлог звонящего. Подобные схемы фишинга становятся все более изощренными на фоне роста онлайн-покупок.

25 января управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило, что мошенники начали под видом портала «Госуслуги» рассылать рекомендации не делиться кодами из СМС-сообщений.

Там отметили, что «Госуслуги» отправляют письма только с одного электронного адреса — no-reply@gosuslugi.ru. В связи с этим россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера из писем, отправленных с фейковых аккаунтов.

Ранее стало известно о распространении мошенниками опасного ПО.