В США назвали усовершенствование «Адмирала Нахимова» политическим театром

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который проходит испытания после ремонта и модернизации, не способен значительно повысить могущество надводных сил Военно-морского флота России. Такое мнение высказал обозреватель американского издания 19FortyFive.

В статье ТАРКР называется пережитком холодной войны, а не современным кораблем. Автор предположил, что усовершенствованный «Адмирал Нахимов» не подходит для действий в зоне спецоперации.

«Модернизация — это скорее политический театр, создание элитного военного корабля, а не реальный прорыв», — написал журналист Стив Балестриэри.

При этом обозреватель отметил, что модернизированный крейсер, получивший 176 установок вертикального пуска, стал самым вооруженным надводным кораблем. Он сможет нести на себе 96 зенитных ракет системы С-400 и 80 крылатых ракет «Оникс» или «Циркон».

В сентябре прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что «Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских испытаний. Крейсер впервые за последние 28 лет вышел в Белое море для прохождения ходовых испытаний.

Ранее на Западе признали превосходство российского крейсера «Адмирал Нахимов».