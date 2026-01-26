Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В США назвали усовершенствование «Адмирала Нахимова» политическим театром

19FF: модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» — это политический театр
Олег Ласточкин/РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который проходит испытания после ремонта и модернизации, не способен значительно повысить могущество надводных сил Военно-морского флота России. Такое мнение высказал обозреватель американского издания 19FortyFive.

В статье ТАРКР называется пережитком холодной войны, а не современным кораблем. Автор предположил, что усовершенствованный «Адмирал Нахимов» не подходит для действий в зоне спецоперации.

«Модернизация — это скорее политический театр, создание элитного военного корабля, а не реальный прорыв», — написал журналист Стив Балестриэри.

При этом обозреватель отметил, что модернизированный крейсер, получивший 176 установок вертикального пуска, стал самым вооруженным надводным кораблем. Он сможет нести на себе 96 зенитных ракет системы С-400 и 80 крылатых ракет «Оникс» или «Циркон».

В сентябре прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что «Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских испытаний. Крейсер впервые за последние 28 лет вышел в Белое море для прохождения ходовых испытаний.

Ранее на Западе признали превосходство российского крейсера «Адмирал Нахимов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706375_rnd_7",
    "video_id": "record::a67ddb56-61cc-418f-a0b9-f836c4000252"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+