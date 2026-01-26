Россиянам рассказали, как без лекарств справиться с постоянной изжогой

Продукты из растительного белка при рефлюксной болезни помогают снизить частоту и силу изжоги, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое рецидивирующее заболевание, при котором содержимое желудка и/или двенадцатиперстной кишки регулярно забрасывается в пищевод. Это заболевание при отсутствии лечения, работы над факторами риска, модификации образа жизни, коррекции питания приводит со временем к прогрессированию: развитию пищевода Барретта (предраковое заболевание), ухудшению качества жизни и невротизации, тогда как эффективность препаратов со временем снижается.

«Оценка фактического рациона питания таких пациентов говорит о значительном преобладании животных жиров и белков, а также о дефиците клетчатки. Наблюдательные исследования показывают о значительном снижении симптомов заболевания при вегетарианской или веганской диете. В ноябре 2025 года наши ученые на конгрессе диетологов доложили о результатах клинического исследования, проведенного на базе «ФИЦ питания и биотехнологии». Пациентам с ГЭРБ включили в диету растительные альтернативы. На основании ведения дневника самочувствия – валидированного опросника (шкала Лайкерта) – пациенты отметили значимое уменьшение симптомов рефлюксной болезни, такие как тяжесть и частоту изжоги, чувство кислоты во рту и других симптомов», – объяснила врач.

Как объяснила Дианова, пищевые волокна в растительных рационах оказывают влияние на моторику пищевода, снижают чувствительность рецепторов к рефлюксу и, соответственно, риски повреждений слизистой.

«Число рефлюксов, в том числе кислых, после приема пищи с растительным белком меньше по сравнению с приемом пищи, содержащим животный белок. pH-импедансометрия – это золотой стандарт для диагностики ГЭРБ, она позволяет оценить частоту, продолжительность, тип рефлюксов (жидкость, газ), а также их влияние на слизистую пищевода в течение 24 часов. Наконец, растительный белок приводит к более быстрой эвакуации содержимого желудка по сравнению с животным. А растительные жиры меньше стимулируют холецистокинин, который снижает тонус нижнего пищеводного сфинктера, то есть желудочное содержимое может меньше забрасывается обратно в пищевод, что и является основным механизмом рефлюкса», – заключила доктор.

Ранее был назван простой способ замедлить старение.