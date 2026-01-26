Некоторых россиян могут обязать вернуть часть пенсии государству

Некоторых российских пенсионеров, которые получают надбавки к пенсии, могут обязать вернуть излишки государству. Кому это грозит, рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, речь идет о повышении фиксированной выплаты, например, пенсионерам, у которых есть несовершеннолетние иждивенцы, или жителям Крайнего Севера. Если пенсионер вовремя не уведомит Социальный фонд России об изменении обстоятельств жизни, в частности, переезд в другой регион из Крайнего Севера, может возникнуть переплата, которую придется вернуть.

Также доплата прекращается при трудоустройстве, отчислении из образовательного учреждения или переходе на заочное отделение ребенка-иждивенца.

До этого мать участника спецоперации из Краснодарского края едва не лишилась пенсии из-за бюрократической детали. Россиянка планировала получить досрочную страховую пенсию по старости как многодетная мать, но не смогла сделать этого. Пенсионные органы почему-то не засчитали время воспитания одного из сыновей, который сейчас на СВО, в страховой стаж матери. Уточняется, что мужчина родился в 1998 году на Украине, но с шести месяцев жил в России. Прокуратура помогла женщине установить справедливость.

Ранее россиянам напомнили, какие льготы положены предпенсионерам.