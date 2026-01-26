Учительница совратила 12-летнего подростка и родила от него

В Австралии учительнице предъявлены обвинения в совращении ребенка, выяснилось, что женщина родила от потерпевшего. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в городе Мандура в штате Западная Австралия. 33-летнюю Наоми Текеа Крейг подозревают в преступлениях против несовершеннолетнего мальчика, ей предъявлено семь обвинений.

По версии следствия, она вступила с учеником в отношения в 2024 году и родила от него, тест ДНК подтвердил, что пострадавший подросток является отцом ребенка.

До этого учительницу из США заподозрили в совращении несовершеннолетнего. 36-летняя Сидни Граф вела переписку со школьником, которому было меньше 12 лет. В сообщениях она обсуждала с ним темы непристойного характера, в том числе и соитие. Позже они договорились о встрече. Фигурантку задержали после того, как она припарковалась около дома пятиклассника и хотела забрать его.

Ранее 88-летнюю учительницу осудили за совращение пяти школьников.