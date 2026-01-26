Жертвы подмены в роддоме не могут получить компенсацию за ошибку советских медиков

Baza: в РФ двум семьям отказывают в компенсации за подмену в роддоме в 1989 году

В России две семьи, пострадавшие в результате подмены в роддоме из-за ошибок советских медиков, не могут получить компенсации в размере 30 млн рублей. Суды ссылаются на дыру в законах времен СССР, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, жертвами подмены детей стали Наталья и Галина из Лесозаводска. Они лежали в одной палате в 1989 году и родили в один день. Женщины рассказали, что в палату им принесли детей с одинаковыми бирками, на которых была одна и та же фамилия. Несмотря на ошибку, медики уверяли, что все перепроверили и выдали сыновей правильно.

Все эти годы Наталья жила в сомнениях, а со временем начала обращать внимание, что сын не похож на них с мужем. Когда ему исполнилось 34 года, семья решилась на ДНК-тест, который подтвердил опасения, что ребенок не их. После случившегося у одного из сыновей случилось «расстройство адаптации», из-за которого он не может вернуться к нормальной жизни.

В Baza сообщили, что семьи уже три года в судах пытаются добиться справедливости и получить от Минфина, Минздрава и региональных властей компенсацию в 30 млн рублей. Известно, что по делу проходят 10 пострадавших — Сергей, Андрей и их восемь родственников. Но суды отказывают им в иске, ссылаясь на советские законы, которые не предусматривали компенсацию морального вреда за подмену детей.

Однако семьи настаивают, что моральный вред был причинен не в 1989 году, а в 2023–2024-х, когда произошел момент осознания. Россияне настаивают, что законодательство РФ защищает достоинство личности, а отказ судов оставляет без защиты целое поколение людей, пострадавших от ошибки советской системы. Семьи планируют обратиться в Верховный суд РФ, а затем и в Конституционный суд, чтобы добиться справедливости.

