Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
 (обновлено  )
Политика

Орбан призвал фермеров ЕС объединиться против импорта зерна из Украины и стран Меркосур

Орбан: дешевый импорт из Украины и стран Меркосур не служит интересам фермеров
Bernadett Szabo/Reuters

Дешевый импорт зерна из Украины и стран Меркосур (входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия) в Евросоюз служит интересам торговцев, а не европейских фермеров. Поэтому последние должны объединиться. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пришло время европейским фермерам объединиться», — отметил он.

17 января Евросоюз заключил соглашение о свободной торговле с Меркосур. При этом фермеры из некоторых стран ЕС высказались против этого договора. Парламентская группа «Патриоты» выступила инициатором третьего вотума недоверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за решения подписать соглашение с Меркосур.

Аграрное лобби ЕС и ряд правых партий посчитали, что соглашение может разрушить европейскую модель сельского хозяйства и откроет путь для дешевой продукции из Южной Америки в ЕС, которая может вытеснить местных производителей. В ЕС вотум недоверия к фон дер Ляйен отклонили.

Также недавно экс-глава разведки НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингофен отмечал, что вступление Украины в ЕС принесет Евросоюзу «огромные проблемы» в сельском хозяйстве и экономике в целом, и такой шаг противоречит интересам европейских фермеров.

Ранее аналитики рассказали, что Россия может получить от соглашения ЕС с Меркосур.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706489_rnd_7",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+