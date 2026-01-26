На Филиппинах возросло число жертв крушения парома

Число погибших при крушении парома на Филиппинах достигло 15, около 100 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал GMA News.

Губернатор провинции Басилан Муджива Хатамана заявил, что в ходе поисково-спасательной операции были спасены 317 человек. В настоящее время продолжается поиск выживших.

По данным береговой охраны Филиппин, причиной крушения стали технические неполадки на борту грузопассажирского парома.

В начале июля 2025 года у индонезийского острова Бали затонул паром. По меньшей мере 61 человек пропал без вести. По данным спасателей, судно пошло ко дну, когда направлялось к месту отдыха с Явы — главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

Ранее в акватории залива Петра Великого затонул загоревшийся туристический катамаран.