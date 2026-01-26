На МКАД перекрыли движение автомобилей

В Москве на участке МКАД временно закрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на съездах с МКАД на Ленинский проспект по направлению в область На внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта», — сообщает канал.

Кроме того, движение перекрыто на съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее автомобиль вспыхнул в центре Москвы.