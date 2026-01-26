Размер шрифта
Малкин установил исторический рекорд НХЛ в составе «Питтсбурга»

39-летний Малкин установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс».

В ночь на 26 января «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе очки заработали Бенжамин Киндел, оформивший дубль, и российский нападающий Евгений Малкин.

Благодаря забитой шайбе, Малкин стал первым игроком в истории «Питтсбурга» в возрасте 39 лет, которому удалось отличиться голом в трех выездных матчах подряд.

Малкин в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ сыграл в 36 встречах, в которых набрал 47 очков. При этом Малкин пропустил несколько недель из-за травмы, полученной в начале декабря.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее стало известно, что нападающий «Рейнджерс» Артемием Панарин может стать одноклубником Александра Овечкина.

