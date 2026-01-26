Размер шрифта
В России заявили о невозможности блокировать «Орешник» западным оружием

Нарышкин: специалисты на Западе признали невозможность блокировать «Орешник»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Специалисты в западных странах признали, что у них нет военно-технических средств, чтобы блокировать российский баллистический комплекс «Орешник». Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы», — сказал глава СВР.

9 января российское министерство обороны сообщило о применении «Орешника» в массированном ударе по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Позже стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где Украина ремонтировала и обслуживала авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее сообщалось, что в НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине.

