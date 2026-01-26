Глава МИД Эстонии назвал «ужасом» слова экс-канцлера Германии о России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал «ужасом» слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который выступил против «демонизации» России и поддержал возобновление сотрудничества с РФ в сфере энергетики. Свою позицию глава МИД Эстонии изложил в соцсети X.

«Призывы избегать «демонизации» страны, ведущей самый жестокий вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, и даже намеки на возобновление энергетического сотрудничества — это просто ужас», — написал Цахкна.

По его словам, украинский конфликт является «прямым результатом многолетней политики умиротворения» и убеждений, что «торговля обуздает агрессию». Политик считает, что «это убеждение финансировало перевооружение» и «закрепило» в энергетическую зависимость Европы от Москвы. Цахкна заявил, что возврата к такой политике больше не будет.

В интервью Berliner Zeitung Шредер отметил, что «Россия — не страна варваров, а страна с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией». Поэтому он выступил против демонизации России «как вечного врага» и призвал использовать «дипломатические средства», чтобы остановить конфликт на Украине. Также Шредер высказался за возобновление сотрудничества с Россией в сфере энергоресурсов.

