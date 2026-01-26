В Оренбургской области при обрушении в шахте погиб рабочий

На одном из промышленных предприятий в Гайском муниципальном округе Оренбургской области произошло обрушение горной выработки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По ее информации, инцидент случился в 6:25 по местному времени (4:25 мск). Площадь обрушения устанавливается.
Как рассказали ТАСС в Гайском горно-обогатительном комбинате, его работник получил несовместимые с жизнью травмы при обрушении горной выработки. Там уточнили, что речь идет о проходчике подземного участка 1983 года рождения.
Также в пресс-службе заявили, что предприятие работает в штатном режиме, других пострадавших нет.
«В текущий момент на предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего», — сказали в комбинате.
Там добавили, что предприятие окажет всю необходимую помощь родным и близким погибшего.
До этого в Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной массы на шахте АО «Артемовский рудник».
Ранее почти 300 шахтеров застряли под землей в ЮАР.