В Оренбургской области при обрушении в шахте погиб рабочий

В Оренбургской области человек погиб при обрушении горной породы на предприятии
На одном из промышленных предприятий в Гайском муниципальном округе Оренбургской области произошло обрушение горной выработки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По ее информации, инцидент случился в 6:25 по местному времени (4:25 мск). Площадь обрушения устанавливается.

Как рассказали ТАСС в Гайском горно-обогатительном комбинате, его работник получил несовместимые с жизнью травмы при обрушении горной выработки. Там уточнили, что речь идет о проходчике подземного участка 1983 года рождения.

Также в пресс-службе заявили, что предприятие работает в штатном режиме, других пострадавших нет.

«В текущий момент на предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего», — сказали в комбинате.

Там добавили, что предприятие окажет всю необходимую помощь родным и близким погибшего.

До этого в Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной массы на шахте АО «Артемовский рудник».

Ранее почти 300 шахтеров застряли под землей в ЮАР.

