Группа бойцов ВСУ с темнокожим командиром сдалась в плен под Димитровом

ТАСС: бойцы «Азова» сдались в плен вместе с командиром по имени Даниэль

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая темнокожего командира по имени Даниэль, сдалась в плен в районе Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о бойцах батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

«Вместе с группой сдался и их командир — темнокожий боевик по имени Даниэль», — говорится в сообщении.

В ходе боев в этом районе было окружено до пяти групп ВСУ, остальные были ликвидированы.

21 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что обмены военнопленными между Россией и Украиной могут быть разблокированы, но диалог с Киевом по этому вопросу идет трудно.

До этого она сообщила, что провела встречу с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, на которой подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными.

