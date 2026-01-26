Размер шрифта
В России снизился объем официальной продажи водки

Росалкогольтабакконтроль: в РФ в 2025 году снизились объемы продажи водки
Варвара Гертье/РИА Новости

В России в 2025 году снизились официальные продажи водки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

По информации ведомства, падение составило 3,6% по сравнению с 2024 годом. Объем продаж составил 73,315 миллиона декалитров.

При этом эксперты отмечают рост продаж ликеро-водочных изделий на 12,7% до 18,808 миллиона декалитров.

Реализация коньяка снизилась на 9,2%, до 12,853 миллиона декалитров, а продажи слабоалкогольной продукции упали на 87,3%, составив 1,526 миллиона декалитров.

Также снизились продажи виноградного вина, ликерных и игристых вин.

Общий объем продаж алкогольной продукции в РФ в 2025 году снизился на 9,3%, составив 205,798 миллиона декалитров.

19 января в Росстате сообщили о снижении потребления алкоголя в Вологодской области. Росстат обновил данные ЕМИСС о потреблении алкогольной продукции на душу населения в Вологодской области: в декабре 2025 года показатель составил 9,61 л этанола на человека, что на 0,23 л меньше, чем в ноябре.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области накрыли нелегальное производство алкоголя.

