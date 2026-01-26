Новорожденный стал инвалидом из-за халатности петербургских врачей

Baza: в Петербурге ребенок стал инвалидом после платных родов

В Петербурге новорожденный получил тяжелые повреждения головного мозга и остался инвалидом из-за врачебных ошибок во время родов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Беременная женщина заплатила 90 тысяч рублей за индивидуальное сопровождение акушера-гинеколога в роддоме № 9. На 39-й неделе, почувствовав боли, она обратилась к своему врачу. Та дала рекомендации по телефону и заверила, что все в порядке. Когда роженице стало хуже, она самостоятельно поехала в роддом.

По ее словам, врач была недовольна вызовом в выходной и попыталась купировать родовую деятельность. Жалобы на острую боль и схватки были проигнорированы, и врач ушла домой. Помощь оказали только на следующий день, когда у женщины началось кровотечение и отошли зеленые воды. Из-за длительного кислородного голодания ребенок получил поражение головного мозга.

Младенец остался инвалидом: он не видит, не слышит и питается через гастростому. Следствие возбудило уголовное дело, экспертиза выявила около 10 нарушений со стороны врачей, но медики продолжают работать.

Ранее мать, искавшую деньги на лечение сына за рубежом, обвинили в «залечивании» ребенка.