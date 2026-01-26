Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Новорожденный стал инвалидом из-за халатности петербургских врачей

Baza: в Петербурге ребенок стал инвалидом после платных родов
Telegram-канал «Baza»

В Петербурге новорожденный получил тяжелые повреждения головного мозга и остался инвалидом из-за врачебных ошибок во время родов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Беременная женщина заплатила 90 тысяч рублей за индивидуальное сопровождение акушера-гинеколога в роддоме № 9. На 39-й неделе, почувствовав боли, она обратилась к своему врачу. Та дала рекомендации по телефону и заверила, что все в порядке. Когда роженице стало хуже, она самостоятельно поехала в роддом.

По ее словам, врач была недовольна вызовом в выходной и попыталась купировать родовую деятельность. Жалобы на острую боль и схватки были проигнорированы, и врач ушла домой. Помощь оказали только на следующий день, когда у женщины началось кровотечение и отошли зеленые воды. Из-за длительного кислородного голодания ребенок получил поражение головного мозга.

Младенец остался инвалидом: он не видит, не слышит и питается через гастростому. Следствие возбудило уголовное дело, экспертиза выявила около 10 нарушений со стороны врачей, но медики продолжают работать.

Ранее мать, искавшую деньги на лечение сына за рубежом, обвинили в «залечивании» ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706645_rnd_7",
    "video_id": "record::5e5fc830-08d1-4be1-8cd0-b8a4044edd9f"
}
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+