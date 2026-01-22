26 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 26 января
- Международный день чистой энергии
Международный день чистой энергии учрежден ООН с целью подчеркнуть необходимость перехода на возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, вода, геотермальное тепло) для борьбы с изменением климата. Основной причиной выбросов парниковых газов остается сжигание ископаемого топлива — нефти, угля и газа. Решением является инвестирование в чистые, доступные и возобновляемые природой источники, которые практически не загрязняют атмосферу.
- Международный день таможенника
Этот праздник приурочен к первой сессии Совета таможенного сотрудничества, которая прошла 26 января 1953 года в Брюсселе. Со временем Совет превратился во Всемирную таможенную организацию. Сегодня в ней состоят 187 администраций, отвечающих за управление более чем 98% мировой торговли.
Российские специалисты таможенного дела профессиональный праздник могут отметить дважды: не только 26 января, но и 25 октября — в День таможенника РФ. На российские таможенные органы возложено множество задач. Среди них — предотвращение контрабанды, незаконного оборота товаров и оружия, контроль за перемещением опасных грузов, борьба с экономическими правонарушениями и коррупцией.
- День супругов
26 января во многих странах мира мужья и жены принимают поздравления с Днем супругов. Хотя происхождение этого праздника неизвестно, в последние годы он набирает популярность, особенно в соцсетях и поп-культуре. Домашний ужин, поход в кино или прогулка — все это может стать частью небольшого семейного торжества. Суть праздника не в дорогих подарках, а во внимании и простых знаках любви, чтобы показать своей половине, как она вам дорога.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 января в других странах
День Австралии — Австралия. Один из важнейших национальных праздников страны учрежден в честь высадки на берега Австралии в 1788 году Первого флота под командованием капитана Артура Филиппа. На континенте была основана британская колония, первым поселением стал Сидней. В честь праздника в стране проходят музыкальные фестивали, зрелищные парусные регаты, парады и реконструкция высадки флота.
День Республики — Индия. Главный национальный праздник отмечается с 1950 года в честь вступления в силу Конституции, провозгласившей Индию суверенной республикой. Центральное событие — грандиозный парад в Нью-Дели: по проспекту Раджпатх проходят военные колонны и следуют красочные платформы (джханки), представляющие штаты и министерства. Празднование также включает церемонию возложения венков, награждения, театрализованные представления и фестивали.
День арахиса в карамели — США. Этот самобытный гастрономический праздник посвящен одному из любимых лакомств американцев — арахису в карамели. Отметить его можно за чашкой чая. Но лучший вариант — запастись пакетиком хрустящих сладостей и отправиться в кинотеатр.
Религиозные праздники 26 января
- День памяти преподобного Иринарха Ростовского
Иринарх Ростовский жил в XVI–XVII веках. Он был родом из крестьянской семьи и посвятил себя монашеству. Святой провел свою жизнь в духовных подвигах и жесточайших ограничениях. Снискал уважение среди иноков своим смирением и высокими духовными качествами. Он также обладал даром прозорливости.
Однажды преподобному Иринарху было видение о нашествии польско-литовского воинства и захвате Москвы, о чем он предупредил царя Василия Шуйского. Когда враги вторглись в русские земли, святой неустанно молился о спасении Отечества. Во время личной встречи с гетманом Сапегой предсказал ему скорую погибель и отважно увещевал уйти из Руси.
- День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских
Мученики Ермил и Стратоник жили в начале IV века на территории современной Сербии. Оба пострадали за веру. Святой Ермил был схвачен, посажен в темницу и подвергнут пыткам. В заключении его поддерживал тайный христианин, тюремный страж Стратоник. Но он был разоблачен. Обоих мучеников казнили — утопили в Дунае. Христиане погребли их мощи близ Сингидуна (ныне Белград).
• преподобного Елеазара Анзерского (Севрюкова);
• мученика Петра Авессаломита (Анийского);
• преподобного Иакова, епископа Низибийского;
• преподобного Максима Кавсокаливита.
Католическая церковь вспоминает:
• святого Альбериха;
• святую Маргариту Венгерскую;
• святую Паулу Римскую;
• апостолов Тимофея и Тита.
Народные праздники и приметы 26 января
- Ермилов день
В день памяти мученика Ермила на Руси отмечали Ермилов день. Он выпадал на разгар зимних холодов, поэтому день проводили дома, в тепле и спокойствии. Согласно поверью, выйдешь на мороз — подхватишь болезнь.
Святому Ермилу молились о здоровье, просили избавить от недугов и даровать благополучие на весь год. Хозяйки пекли пирожки с начинками, а домочадцы грелись на печи и мечтали о лете.
Особое внимание в этот день уделяли кошкам, считая их природными лекарями. По поверьям, если больной человек сядет там, где лежало животное, он обязательно выздоровеет. Место, которое избегала кошка, считали «дурным» и «гиблым».
- Приметы
Кошка по полу катается — скоро тепло придет.
Месяц окутан кольцом из тумана — к метели.
Синицы пищат во дворе — весна будет ранней.
На дворе туман — к раннему и обильному половодью.
Ясное небо без облаков — к студеным морозам.
Какие исторические события произошли 26 января
- 1531 год — в районе Лиссабона мощное землетрясение и цунами унесли жизни около 30 тыс. человек.
- 1905 год — на руднике «Премьер» в Южной Африке найден крупнейший в истории алмаз «Куллинан» в 3106 карат (около 621 грамма).
- 1911 год — в США состоялся первый полет гидроплана, пилотируемого пионером авиации Гленном Кертиссом.
- 1924 год — Петроград переименован в Ленинград.
- 1924 год — учрежден Пост №1 — пост Почетного караула у Мавзолея Ленина.
- 1939 год —на конференции в Вашингтоне датский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики Нильс Бор сообщил об открытии деления урана.
- 1972 год — в результате крушения югославского авиалайнера DC-9 погибло 27 из 28 человек. Единственной выжившей в катастрофе была стюардесса Весна Вулович: она упала с высоты около 10 тыс. метров в хвостовой части самолета.
- 2001 год — на юго-западе Индии в штате Гуджарат произошло землетрясение, в результате которого, по разным данным, погибло от 13 тыс. до 20 тыс. человек.
- 2020 год — в Калифорнии под Калабасасом разбился вертолет S-76В. Погибли девять человек, в том числе баскетболист Коби Брайант.
Дни рождения и юбилеи 26 января
- В 1672 году родилась Анна Монс — фаворитка российского императора Петра I.
- В 1714 году родился Жан-Батист Пигаль — французский скульптор, представитель классицизма, автор знаменитой статуи «Меркурий, завязывающий сандалию».
- В 1918 году родился Николае Чаушеску — румынский политик и государственный деятель, президент Румынии с 1974—1989 годы, расстрелянный по приговору трибунала.
- В 1921 году родился Юрий Озеров — советский кинорежиссер, сценарист («Битва за Москву», «Сталинград»), педагог, народный артист СССР.
- В 1921 году родился Акио Морита — японский бизнесмен, основатель корпорации Sony.
- В 1925 году родился Пол Ньюман — американский актер, кинорежиссер, автогонщик, лауреат премии «Оскар» («Цвет денег», «Кошка на раскаленной крыше»).
- В 1955 году родился Эдвард Ван Хален — нидерландско-американский гитарист, основатель хард-рок-группы Van Halen.
Кто отмечает дни рождения
- 88 лет исполняется Маргарите Володиной — актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР.
- 82 года исполняется Анджеле Дэвис — американской правозащитнице и писательнице.
- 75 лет исполняется Аркадию Хоралову — советскому и российскому композитору, певцу, поэту.
- 73 года исполняется Ларисе Луппиан — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ, жене Михаила Боярского.
- 67 лет исполняется Наталье Вавиловой — советской киноактрисе. Известность к ней пришла благодаря ролям школьницы Таи Петровой в фильме «Розыгрыш» и Александры Тихомировой фильме «Москва слезам не верит».
- 66 лет исполняется Леониду Парфенову — советскому и российскому журналисту, телеведущему.
- 65 лет исполняется Тому Кейферу — американскому рок-музыканту, автору песен, наиболее известному как вокалист и гитарист рок-группы Cinderella.
- 65 лет исполняется Уэйну Гретцки — канадскому хоккеисту, 4-кратному обладателю Кубка Стэнли, лучшему бомбардиру в истории НХЛ.
- 63 года исполняется Жозе Моуринью — португальскому футболисту и тренеру.
- 61 год исполняется Алексею Лысенкову — российскому теле- и радиоведущему, актеру, режиссеру.
- 50 лет исполняется Анне Большовой — российской актрисе театра, кино и дубляжа.