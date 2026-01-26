В Минобороны рассказали, сколько дронов сбили над территорией РФ за ночь

Мо РФ: за ночь над Россией сбили 40 украинских дронов

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что больше всего беспилотных летательных аппаратов — 34 дрона — было уничтожено над Краснодарским краем.

Еще четыре беспилотника ликвидировали над акваторией Азовского моря. По одному дрону было уничтожено над Калужской и Брянской областями.

26 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО вечером и прошедшей ночью отразили атаку дронов на регион.

Украинские беспилотники были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском.

Незадолго до этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани упали фрагменты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадал один человек.

Также там заявили, что на территории предприятий произошли возгорания.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.