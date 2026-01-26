Московский регион столкнется с сильным снегопадом

Сильный снегопад начнется вечером 26 января в Москве и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Местами будет метель, гололедица, возможны снежные заносы на дорогах. Скорость южного ветра в ночное время может местами достигать в порывах 15 м/с, рассказал собеседник агентства.

В связи с такой погодой синоптики объявили в Московском регионе желтый уровень опасности. В столице он будет действовать с 2:00 до 22:00 мск 27 января, а в области — с 22:00 до 21:00 мск 28 января.

В Гидрометцентре добавили, что столбики термометров предстоящей ночью покажут -10...-12°C в Москве, в Подмосковье — до -15°C. Днем 27 января в столице будет -4...-6°C, в области — от -4 до -9°C.

Причиной резкого ухудшения погоды станет отступление на восток гребня сибирского антициклона, обеспечивавшего морозную погоду в Центральной России. Атмосферное давление начнет падать, ожидается сильный ветер, температура воздуха начнет расти и пойдет снег, добавили в Гидрометцентре.

Ранее в Московском регионе ударили тридцатиградусные морозы.