Синоптик рассказал, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Синоптик Михаил Леус рассказал RT, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы.

По его словам, в столице температура опускалась до -17,3°C. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях, там столбик термометра показал -28,2°С.

Синоптик уточнил, что следующая ночь в центральных регионах РФ будет еще более холодной.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве в начале следующей недели ожидается снегопад, который принесет в столицу больше половины месячной нормы осадков.

Он уточнил, что во вторник, 27 января, Москву «накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями». В городе выпадет до 22 мм осадков, а видимость ухудшится до 1-4 км.

Тишковец добавил, что в среду, 28 января, снегопад продолжится, но снизит свою интенсивность. Ожидается, что в столице выпадет до 9 мм осадков, а температура воздуха составит от -3 до -8°C.

Ранее в Московском регионе ударили тридцатиградусные морозы.