Школьников приграничных областей будут обучать минной безопасности

РКК: в приграничных областях РФ школьников будут учить минной безопасности
Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук рассказал РИА Новости, что организация будет проводить обучение школьников приграничных территорий минной безопасности.

«В Курской области у нас, ..., есть отдельная программа <...> — это обучение минной безопасности, когда мы учим школьников <...>: как правильно выявить мину, минно-взрывное устройство, как понять, что это оно, что нужно в этот момент сделать», — поделился Савчук.

Он добавил, что за 2025 год подобное обучение прошли семь тысяч человек, программу планируют масштабировать на другие приграничные регионы.

17 ноября прошлого года бывший оперативный сотрудник Игорь Гришаков в интервью RT прокомментировал участившиеся факты нахождения бесхозных свертков денег на улицах. По его словам, такие находки со взрывчаткой внутри или без нее могут указывать на попытку дестабилизации общества. Эти приемы используют обученные террористы, поскольку изготовить компактное взрывное устройство завербованному подростку или пенсионерке не под силу, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в Московской области охранники подстанции хотели получить премию при помощи тротила.

