Политика

В Москве заявили об отсутствии предложений от США по новой сделке вместо ДСНВ

Замглавы МИД РФ Рябков: мы не получали от США формальных предложений взамен ДСНВ


Россия не получала от США каких-либо формализованных предложений по заключению нового соглашения взамен Договора о СНВ (ДСНВ). Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он предпочел бы «заключить соглашение получше» после истечения срока действия ДСНВ в феврале.

«Мы не получали на этот счет никаких формализованных предложений. Мы, конечно, фиксируем все то, что произносится публично. Со своей стороны неоднократно свой подход излагали, во всех аспектах. Так что дело за американцами», — сказал Рябков.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия пока не получила от США официального ответа на предложение президента РФ Владимира Путина продлить ограничения, установленные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений.

27 ноября 2025 года Путин заявил, что если Соединенные Штаты не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, то и не надо.

22 сентября того же года президент РФ сообщил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Он отметил, что в связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору.

Ранее Дональд Трамп заявил, что если срок действия ДСНВ истечет, будет заключено соглашение лучше. 

