Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Уничтожение минометных расчетов на замаскированных позициях ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео с уничтожением минометных расчетов ВСУ в Харьковской области 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27706567_rnd_7",
    "video_id": "record::0d9898c5-5190-4e15-8d81-ea315e1daace"
}

В сети появилось видео с уничтожением минометных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированных огневых позициях. Кадрами поделился Telegram-канал «Рядовой на передовой».

По информации авторов публикации, удары по позициям противника нанесли операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север». Цели были обнаружены и ликвидированы в Харьковской области.

На записи можно увидеть, как по объектам украинских военных наносятся удары, а за ними следуют взрывы. В результате были уничтожены минометы и бойцы ВСУ.

До этого на видео сняли двойной удар ракетного комплекса «Искандер» по крупному скоплению военных ВСУ в Харьковской области. Первый удар уничтожил размещенную в лесополосе технику, а второй — точечно ликвидировал пытавшихся бежать украинских бойцов. По информации источника, в результате было уничтожено до 150 украинских военнослужащих. Кроме того, были поражены американская РСЗО MLRS, 20 единиц автотранспорта и 15 бронеавтомобилей.

Ранее на видео попал удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+