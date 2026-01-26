Уничтожение минометных расчетов на замаскированных позициях ВСУ сняли на видео

В сети появилось видео с уничтожением минометных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированных огневых позициях. Кадрами поделился Telegram-канал «Рядовой на передовой».

По информации авторов публикации, удары по позициям противника нанесли операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север». Цели были обнаружены и ликвидированы в Харьковской области.

На записи можно увидеть, как по объектам украинских военных наносятся удары, а за ними следуют взрывы. В результате были уничтожены минометы и бойцы ВСУ.

До этого на видео сняли двойной удар ракетного комплекса «Искандер» по крупному скоплению военных ВСУ в Харьковской области. Первый удар уничтожил размещенную в лесополосе технику, а второй — точечно ликвидировал пытавшихся бежать украинских бойцов. По информации источника, в результате было уничтожено до 150 украинских военнослужащих. Кроме того, были поражены американская РСЗО MLRS, 20 единиц автотранспорта и 15 бронеавтомобилей.

Ранее на видео попал удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области.