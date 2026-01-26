Размер шрифта
Общество

Пожар в одной из больниц в Карелии унес жизнь одинокого пожилого мужчины

Парфенчиков: при пожаре в Кондопожской ЦРБ в Карелии погиб пожилой мужчина
Telegram-канал «Парфенчиков|Карелия»

В Карелии при пожаре в больнице погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание произошло во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ. В 02:29 мск пожар был ликвидирован, сообщил Парфенчиков.

По информации главы Карелии, на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, их перевели в другое здание. Травмы, несовместимые с жизнью, получил одинокий пожилой мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.

На данный момент специальная комиссия совместно с правоохранительными органами разбирается в обстоятельствах случившегося и устанавливает причины возгорания.

До этого в подмосковном муниципальном округе Истра после пожара в жилом доме нашли погибших. По данным МЧС, возгорание произошло в деревне Селеваниха в двухэтажном пеноблочном здании размером 10 на 10 метров. Огонь охватил строение по всей площади. К тушению привлекались 22 сотрудника экстренных служб и восемь единиц техники. Информация о количестве жертв не уточнялась.

Ранее в центре Москвы загорелся Дом синодальных композиторов.

