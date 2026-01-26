В Европе сообщили о плохих отношениях между Каллас и Фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится в плохих отношениях с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на еврочиновников.

По информации издания, отношения фон дер Ляйен с бывшим главой евродипломатии Жозепом Боррелем «были очень плохими». А отношения между Фон дер Ляйен и преемницей Борреля Каей Каллас якобы «еще хуже».

«Калас в частном порядке жалуется, что Урсула фон дер Ляйен — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — рассказал изданию один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Politico также пишет, что позиции у Каллас в ЕС «слабее», чем у Борреля. Издание отмечает, что Еврокомиссия уже вывела из-под контроля Каллас Среднеземноморский регион, создав в 2025 году Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Также Еврокомиссия активно работает над планами по сокращению численности Европейской службы внешних действий, подчеркнуло издание.

«Желая дать отпор, Каллас попыталась назначить бывшего заместителя генерального секретаря ЕК в лице Мартина Сельмайра <…>, но этот шаг был заблокирован фон дер Ляйен», — написало Politico.

В ноябре 2025 года СМИ также писали о том, что противоречия между фон дер Ляйен и Каей Каллас возникли после того, как глава Еврокомиссии решила помешать Каллас назначить Мартина Сельмайра в Европейскую службу внешних связей. В ответ на это Каллас выступила против намерения фон дер Ляйен создать новую разведывательную службу ЕК.

22 января в Евросоюзе отклонили резолюцию о недоверии Урсуле фон дер Ляйен, так как она не набрала необходимого числа голосов на пленарной сессии Европарламента. Инициатором вынесения третьего вотума недоверия выступила парламентская группа «Патриоты», которая не согласилась с решением ЕС подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком (Меркосур). Первые два вотума недоверия фон дер Ляйен евродепутаты вынесли в 2025 года, и они не увенчались успехом.

Ранее Песков заявил об отказе РФ разговаривать с Каллас.